Українська стрибунка з жердиною стала призеркою турніру у Швейцарії

Деталі

У Белінцоні рекордсменка України зі стрибків з жердиною Килипко показала такий же результат, як і білоруска Ірина Жук та гречанка Катеріна Стефаніді – 4,50 м. Але за спробами наша атлетка посіла вищу позицію, ніж суперниці. Вона друга.

Перемогла словенка Тіна Шутей (4,70 м).

Варто відзначити, що це четвертий подіум Килипко на міжнародних стартах у 2021 році на відкритому повітрі. Перед змаганнями у Белінцоні українка фінішувала другою на турнірах у Чехії та Німеччині та стала третьою у Карслруе.

Додамо

Українські легкоатлетки стали призерками міжнародних забігів.