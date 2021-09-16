Українська стрибунка з жердиною стала призеркою турніру у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Українська стрибунка із жердиною Марина Килипко посіла друге місце на останньому для себе легкоатлетичному старті сезону, що відбувся у швейцарській Белінцоні, передає УНН з посиланням на дані ФЛАУ.
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У Белінцоні рекордсменка України зі стрибків з жердиною Килипко показала такий же результат, як і білоруска Ірина Жук та гречанка Катеріна Стефаніді – 4,50 м. Але за спробами наша атлетка посіла вищу позицію, ніж суперниці. Вона друга.
Перемогла словенка Тіна Шутей (4,70 м).
Варто відзначити, що це четвертий подіум Килипко на міжнародних стартах у 2021 році на відкритому повітрі. Перед змаганнями у Белінцоні українка фінішувала другою на турнірах у Чехії та Німеччині та стала третьою у Карслруе.
Додамо
Українські легкоатлетки стали призерками міжнародних забігів.