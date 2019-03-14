Українська шахова збірна здобула чергову перемогу у матчі командного ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Жіноча збірна України здолала Індію у 8-му турі командного чемпіонату світу, що продовжується в Астані, передає УНН з посиланням на спільноту “Українські шахи”.
Вирішальна перемога на рахунку Анни Музичук, в той час як нічиї підписали Марія Музичук, Анна Ушеніна та Інна Гапоненко — 2,5:1,5.
Вже за тур до фінішу дострокове чемпіонство виборола збірна Китаю, яка має 16 очок. Далі йдуть: Росія — 13, Україна — 12 і Грузія — 11.
Примітно, що завтра в заключному, 9 турі зіграють Україна — Китай і Грузія — Росія. У цих двох матчах і вирішиться доля 2 та 3 місць.
Додамо, що чоловіча збірна України цього разу не заявлена на дані змагання.