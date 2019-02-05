Українська шахістка потрапила до числа призерів турніру в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Київський міжнародний майстер Юлія Осьмак посіла друге місце на міжнародному турнірі "Velammal-AICF International Women Grandmaster Round Robin Chess Tournament-2019", що фінішував в індійському Ченнаї, інформує УНН з посиланням на "Українські шахи".
Українка набрала 7,5 очка з 11-ти і лише на пів-очка відстала від переможниці - Дівії Дешмух з Індії.
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Ще одна представниця України - Ольга Бабій, набрала 6 очок і посіла 6 місце.
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Нагадаємо, що Осьмак у складі збірної України виборола звання віце-чемпіонки Всесвітньої шахової Олімпіади.