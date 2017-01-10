Українська розвідка зафіксувала 30 випадків дезертирства серед бойовиків

"9 січня під час раптової перевірки комісією "1 АК" підрозділів "11 окремого мотострілецького полку" (Макіївка), з метою з'ясування обставин розстрілу командиром відділення підлеглого 8 січня, виявлено до 30 випадків самовільного залишення військової частини на додаток до тих, що офіційно рахувались. Командування полку з метою виправдання намагалось переконати членів комісії, що військовослужбовці самовільно залишили підрозділи після зазначеного інциденту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за даними української розвідки на окупованій території Донбасу зростають протестні настрої.