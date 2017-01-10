Украинская разведка зафиксировала 30 случаев дезертирства среди боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В соединениях и частях "1 и 2 АК" ВС РФ увеличивается количество случаев дезертирства и самовольного оставления военнослужащими места службы, в частности, зафиксировано 30 таких случаев после расстрела командиром одного из подчиненных, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ разведки Минобороны Украины.
"9 января во время внезапной проверки комиссией "1 АК "подразделений" 11 отдельного мотострелкового полка" (Макеевка), с целью выяснения обстоятельств расстрела командиром отделения подчиненного 8 января, обнаружено до 30 случаев самовольного оставления воинской части в дополнение к тем, что официально считались. Командование полка с целью оправдания пыталось убедить членов комиссии, что военнослужащие самовольно покинули подразделения после указанного инцидента", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным украинской разведки на оккупированной территории Донбасса растут протестные настроения.