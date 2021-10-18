Українська гімнастка виборола медалі на турнірі в Іспанії

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Найкращі гімнастки змагань боролися за медалі у фіналах з обручем, м’ячем, булавами і стрічкою.

Показав складні програми і високе виконання, наша грація Онопрієнко виборола дві бронзові медалі у фіналах з обручем та булавами, а також “срібло” — у фіналі зі стрічкою.

Таким чином, Вікторія Онопрієнко везе в Україну чотири медалі: дві “срібні” (багатоборство, стрічка) та дві “бронзові” (обруч, булави).

Нагадаємо

Українська гімнастка стала переможницею багатоборства.