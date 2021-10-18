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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112318 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109291 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108137 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136651 просмотра

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2 марта, 04:30 • 121386 просмотра

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Эксклюзив
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Украинская гимнастка завоевала медали на турнире в Испании

Украинская гимнастка завоевала медали на турнире в Испании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. На этапе Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье прошли финалы в отдельных видах в которых выступала украинка Виктория Оноприенко, передает УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.

Детали

Лучшие гимнастки соревнований боролись за медали в финалах с обручем, мячом, булавами и лентой.

Показал сложные программы и высокое исполнение, наша грация Оноприенко завоевала две бронзовые медали в финалах с обручем и булавами, а также “серебро” — в финале с лентой.

Таким образом, Виктория Оноприенко везет в Украину четыре медали: две “серебряные” (многоборье, лента) и две “бронзовые” (обруч, булавы).

Напомним

Украинская гимнастка стала победительницей многоборья.

Украинские Национальные Новости

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