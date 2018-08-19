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Українська гімнастка Нікольченко виборола бронзу на етапі Кубка світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українка Влада Нікольченко виборола бронзову медаль на етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Мінську, передає УНН з посиланням на інформацію Федерації гімнастики України.

Українська гімнастка Нікольченко виборола бронзу на етапі Кубка світу

Влада Нікольченко здобула бронзу у фінальних змаганнях у вправах з обручем, отримавши від суддів 19,1 бала. На першій сходинці опинилася білоруска Катерина Галкіна (19,75), а на другому - Олександра Солдатова з Росії (19,15).

Зазначимо, українська гімнастка кваліфікувалася до трьох фіналів з чотирьох. Так, у фінальних вправах з м'ячем вона посіла шосте місце (17,85), а у вправах зі стрічкою стала четвертою (17,85).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українки з п'ятьма медалями закінчили виступи на ЧЄ-2018 з художньої гімнастики

У багатоборстві за підсумками виступів у чотирьох вправах В.Нікольченко посіла шосте місце. Ще одна українка Яніка Вартлаан на цих змаганнях замкнула топ-15.

Збірна України у групових вправах у багатоборстві опинилась на сьомому місці. У фіналах з 5 обручами гімнастки стали восьмими (17,45), а у вправах з 3 м'ячами і 2 скакалками - четвертими (20,25).

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