Українська гімнастка Нікольченко виборола бронзу на етапі Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українка Влада Нікольченко виборола бронзову медаль на етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Мінську, передає УНН з посиланням на інформацію Федерації гімнастики України.
Влада Нікольченко здобула бронзу у фінальних змаганнях у вправах з обручем, отримавши від суддів 19,1 бала. На першій сходинці опинилася білоруска Катерина Галкіна (19,75), а на другому - Олександра Солдатова з Росії (19,15).
Зазначимо, українська гімнастка кваліфікувалася до трьох фіналів з чотирьох. Так, у фінальних вправах з м'ячем вона посіла шосте місце (17,85), а у вправах зі стрічкою стала четвертою (17,85).
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У багатоборстві за підсумками виступів у чотирьох вправах В.Нікольченко посіла шосте місце. Ще одна українка Яніка Вартлаан на цих змаганнях замкнула топ-15.
Збірна України у групових вправах у багатоборстві опинилась на сьомому місці. У фіналах з 5 обручами гімнастки стали восьмими (17,45), а у вправах з 3 м'ячами і 2 скакалками - четвертими (20,25).