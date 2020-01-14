Українська енергосистема працює без чотирьох атомних блоків

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КИЇВ. 14 січня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 253,22 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"14 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 26-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 23-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 9-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 416-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 065 МВт, РАЕС – 2 410 МВт, ЮУАЕС – 3 045 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

"Минулої доби, 13 січня, станціями вироблено 253,22 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 12 січня атомними станціями вироблено 253,31 млн кВт-г електроенергії.

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