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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 8426 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114926 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120682 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 119108 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 138201 просмотра

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5 марта, 13:05 • 109007 просмотра

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Украинская энергосистема работает без четырех атомных блоков

Украинская энергосистема работает без четырех атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 11832 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 253,22 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"14 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 26-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 23-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 9-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 416-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 065 МВт, РАЭС - 2410 МВт, ЮУАЭС - 3045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 13 января, станциями выработано 253,22 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 12 января атомными станциями выработано 253,31 млн кВт-ч электроэнергии.

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