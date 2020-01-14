Украинская энергосистема работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 253,22 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"14 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 26-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 23-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 9-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 416-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 065 МВт, РАЭС - 2410 МВт, ЮУАЭС - 3045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 13 января, станциями выработано 253,22 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 12 января атомными станциями выработано 253,31 млн кВт-ч электроэнергии.