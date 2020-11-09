Українська делегація в ТКГ підготувала питання Пєскову після заяви про "захист етнічних росіян"

“Декілька питань пану Пєскову. На минулому тижні заступник керівника Адміністрації-прес-секретар Президента РФ Д.Пєсков прокоментував надання Українською делегацією „Плану дій“ щодо подальшої реалізації Мінських домовленостей”, - йдеться у повідомленні.

Так, Пєсков заявив, що Україна не піклується про громадян на Сході, адже якщо вона вважає їх своїми, то повинна забезпечувати соціальні потреби людей, їх інфраструктурні потреби. За його словами це робить Росія, адже жителі на південно-східних територіях етнічні росіяни.

В цьому контексті в української делегації є кілька питань до Пєскова:

— як надання російського паспорта громадянам України, що мешкають в ОРДЛО, сприяє вирішенню ними медичних та соціальних питань?

— РФ забезпечує в ОРДЛО України медичну та соціальну інфраструктуру? Це як? У зв’язку із чим? Може, Кремль вирішив все ж таки почати виконувати Розділ ІІІ Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та визнав тим самим себе окупантом? Якщо ні, то про яке забезпечення українських громадян на території України йдеться?

— чи сприяє довірі та безпеці масова паспортизація громадян держави-однієї сторони конфлікту іншою, яка, до того ж, фактично відбувається під примусом (зокрема, обов’язкова паспортизація всіх членів збройних формувань, які воюють з українською армією).

“Ми чітко та послідовно виконуємо свою частину домовленостей щодо реалізації „Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року“.

Системні дії України у цьому відношенні засвідчені послами держав-учасниць „Великої сімки“, представниками ООН та ОБСЄ, інших міжнародних організацій. Чого, на превеликий жаль, не можна сказати про російську сторону.

Особливо болісно по потребам громадян України з обох боків лінії розмежування, має вдарити зрив відкриття КПВВ, запланований на завтра, 10 листопада. Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав Президент РФ В.Путін”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував позицію України про те, що РФ повинна скасувати указ про спрощений порядок отримання російських паспортів жителями окупованих територій Донбасу.