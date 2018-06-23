Українська делегація у ПАРЄ запитає у Янгланда, чи просив він РФ помилувати Сенцова

“В іншому інтерв‘ю Пєсков заявив, що під час зустрічі з Путіним Генсек РФ Янгланд не піднімав тему звільнення Сенцова. Що ж, ми обов‘язково задамо це питання Янгланду вже наступного тижня в Страсбурзі. А поки що я показала ці заяви Пєскова й обмінялася думками про Янгланда з колегами по ПАРЄ, з якими ми зараз працюємо в Туреччині, де спостерігаємо за ходом президентської і парламентської кампанії”, — написала Геращенко.

Нагадаємо, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков не підтвердив прохання про помилування українського політв’язня Олега Сенцова від генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.



Як повідомляв УНН, 19 червня генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд відвідав в Москву.



В ході візиту Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова мають помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання.