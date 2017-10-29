Українку із підробними документами затримали на адмінмежі із Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники Бердянського загону виявили в українки паспортний документ із ознаками часткової підробки, а саме – заміна фотокартки, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
За інформацією прикордонників, українка прямувала до тимчасово окупованої території АР Крим.
Для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), співробітникам Національної поліції направлено повідомлення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прикордонники затримали трьох осіб, які намагались потрапити до Криму в обхід КПВВ