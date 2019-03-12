Українки виграли третій матч командного чемпіонату світу з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Астані продовжився розіграш командного чемпіонату світу з шахів в якому бере участь жіноча збірна України, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У шостому турі “жовто-блакитні” перевершили Вірменію з результатом 2,5:1,5. У ростері української збірної звитяги завоювали Інна Гапоненко, Марія та Анна Музичук, внічию зіграла Наталія Букса.
Результати інших поєдинків — Казахстан — Угорщина — 2,5:1,5, Єгипет — Грузія — 0,5:3,5, Росія — США — 2,5:1,5, Індія — Китай — 1,5:2,5.
Варто відзначити, що в активі української збірної 9 очок і третє місце в чемпіонаті. Лідирує Китай з 12-ма балами, другою йде Росія (10). Саме з росіянками наші шахістки зіграють у 7-му турі.