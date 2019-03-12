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Українки виграли третій матч командного чемпіонату світу з шахів

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КИЇВ. 12 березня. УНН. В Астані продовжився розіграш командного чемпіонату світу з шахів в якому бере участь жіноча збірна України, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У шостому турі “жовто-блакитні” перевершили Вірменію з результатом 2,5:1,5. У ростері української збірної звитяги завоювали Інна Гапоненко, Марія та Анна Музичук, внічию зіграла Наталія Букса.

Результати інших поєдинків — Казахстан — Угорщина — 2,5:1,5, Єгипет — Грузія — 0,5:3,5, Росія — США — 2,5:1,5, Індія — Китай — 1,5:2,5.

Варто відзначити, що в активі української збірної 9 очок і третє місце в чемпіонаті. Лідирує Китай з 12-ма балами, другою йде Росія (10). Саме з росіянками наші шахістки зіграють у 7-му турі.

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