Украинцы выиграли третий матч командного чемпионата мира по шахматам

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В Астане продолжился розыгрыш командного чемпионата мира по шахматам в котором участвует женская сборная Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В шестом туре “желто-голубые” превзошли Армению с результатом 2,5:1,5. В ростере украинской сборной победы завоевали Инна Гапоненко, Мария и Анна Музычук, вничью сыграла Наталья Букса.

Результаты других поединков — Казахстан — Венгрия — 2,5:1,5, Египет — Грузия — 0,5:3,5, Россия — США — 2,5:1,5, Индия — Китай — 1,5:2, 5.

Стоит отметить, что в активе украинской сборной 9 очков и третье место в чемпионате. Лидирует Китай с 12-ю баллами, второй идет Россия (10). Именно с россиянками наши шахматистки сыграют в 7-м туре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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