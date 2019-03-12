Украинцы выиграли третий матч командного чемпионата мира по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Астане продолжился розыгрыш командного чемпионата мира по шахматам в котором участвует женская сборная Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В шестом туре “желто-голубые” превзошли Армению с результатом 2,5:1,5. В ростере украинской сборной победы завоевали Инна Гапоненко, Мария и Анна Музычук, вничью сыграла Наталья Букса.
Результаты других поединков — Казахстан — Венгрия — 2,5:1,5, Египет — Грузия — 0,5:3,5, Россия — США — 2,5:1,5, Индия — Китай — 1,5:2, 5.
Стоит отметить, что в активе украинской сборной 9 очков и третье место в чемпионате. Лидирует Китай с 12-ю баллами, второй идет Россия (10). Именно с россиянками наши шахматистки сыграют в 7-м туре.