Українки вибороли медалі міжнародного турніру з боротьби у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Троє спортсменок представляло Україну на кваліфікаційному турнірі в Китаї і всі вони здобули медалі. Про це інформує Асоціація боротьби України, передає УНН.
Золоту медаль здобула Юлія Ткач у вазі 62 кг. Алла Черкасова також стала чемпіонкою у вазі 68 кг.
Натомість Тетяна Кіт стала бронзовою призеркою у категорії 57 кг.
Відзначимо також, у загальнокомандному заліку наші троє борчинь змогли піднятись у рейтингу на 5-ту позицію.
Як повідомляв УНН, на чемпіонаті Європи серед 23-річних представники України також вигравали нагороди.