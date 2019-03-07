Українки стали менше народжувати через низьку зарплату і хвороби

"В Україні йде зсув календаря народжуваності – тобто жінки народжують у більш зрілому віці. Наразі середній вік народження дітей складає у жінок 28 років, а першої дитини – 25. Чим пізніше народжує жінка, тим менше шанс, що вона реалізує всі свої настанови щодо дітей, бо із віком з'являються хвороби, інші обставини. Крім того, на рівень народжуваності дуже сильно впливає економічна ситуація. За даними багатьох вибіркових обстежень, молоді сім'ї в Україні налаштовані на дві дитини, але вони не реалізують ці плани, в основному, через економічну ситуацію – низьку заробітну плату, дороге житло", - пояснив демограф.

За його словами, у 2015 році народилось 415 тисяч немовлят, а в 2018 році – 336 тисяч. Як пояснив демограф, падіння показника народжуваності обумовлено скороченням чисельності населення взагалі й скороченням чисельності жінок репродуктивного віку зокрема.

Крім того, зменшується інтенсивність народження – жінки народжують все менше і менше дітей. Для того, щоб чисельність населення не скорочувалась за рахунок природного чинника, треба, щоб у 10 жінок було 22-23 дитини. У нас у 10 жінок у 2015 році було 15 дітей, а в минулому році цей показник складав приблизно 13 дітей на 10 жінок. Тобто відтворення населення за рахунок народжуваності в Україні наразі неможливий.

Нагадаємо, хронічні хвороби, накопичені жінками до 30-40 років, і шкідливі звички можуть негативно позначитися на її здатності виносити і народити здорового малюка, тоді як у молодих батьків народжуються більш міцні і витривалі діти. Оптимальним віком для народження першої дитини для жінок є період між 20 і 25 роками.