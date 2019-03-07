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Украинки стали меньше рожать из-за низкой зарплаты и болезней

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Рождаемость в Украине значительно сократилась за последние годы, поскольку украинки откладывают материнство из-за низкой зарплаты, а потом не могут родить из-за болезней. Об этом сообщил заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Александр Гладун в комментарии корреспонденту УНН.

"В Украине идет смещение календаря рождаемости - то есть женщины рожают в более зрелом возрасте. Сейчас средний возраст рождения детей составляет у женщин 28 лет, а первого ребенка - 25. Чем позже рожает женщина, тем меньше шанс, что она реализует все свои установки в отношении детей, потому что с возрастом появляются болезни, другие обстоятельства. Кроме того, на уровень рождаемости очень сильно влияет экономическая ситуация. По данным многих выборочных обследований, молодые семьи в Украине настроены на двух детей, но они не реализуют эти планы, в основном из-за экономической ситуации - низкая заработная плата, дорогое жилье", - пояснил демограф.

По его словам, в 2015 году родилось 415 000 младенцев, а в 2018 году - 336 000. Как пояснил демограф, падение показателя рождаемости обусловлено сокращением численности населения вообще и сокращением численности женщин репродуктивного возраста в частности.

Кроме того, уменьшается интенсивность рождения - женщины рожают все меньше и меньше детей. Для того, чтобы численность населения не сокращалась за счет естественного фактора, надо, чтобы у 10 женщин было 22-23 ребенка. У нас у 10 женщин в 2015 году было 15 детей, а в прошлом году этот показатель составлял примерно 13 детей на 10 женщин. То есть воспроизводство населения за счет рождаемости в Украине пока невозможен.

Напомним, хронические болезни, накопленные женщинами в 30-40 лет, и вредные привычки могут негативно сказаться на ее способности выносить и родить здорового малыша, тогда как у молодых родителей рождаются более крепкие и выносливые дети. Оптимальным возрастом для рождения первого ребенка для женщин является период между 20 и 25 годами.

Украинские Национальные Новости

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