Українки опинилися поза топ-10 заключної гонки сьомого етапу КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У фінському Контіолахті завершилася гонка з масовим стартом в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону, передає УНН.
Перший вогневий рубіж без хиб з українок змогла пройти тільки Юлія Джима, яка трималася біля першої десятки. Натомість по одному промаху від сестер Семеренко призвели до їх місця в заключному третьому десятку. Ідеальний другий вогневий рубіж лежачи дозволив Джимі піднятися на 9-й рядок, Валентині і Віті Семеренко підтягнутися на 15 і 18 місця відповідно.
Невдала стрільба на заключному проміжку гонки (по 2 не закриті мішені) призвели до втрати високих позицій Джими (2) і Валі Семеренко (3) — 14 і 22 місця відповідно.
Натомість чиста стрільба дозволила Віті Семеренко стати 17-ю (3) +1:46,0 хв.
Переможницею стала німкеня Ванесса Хінці (0) 35:47,9 хв. “Срібло” виграла італійка Ліза Віттоцці (1) +13,5 с, “бронза” в француженки Бесконд (1) +16,8 с.
Додамо, що восьмий етап Кубку світу пройде в норвезькому Холменколлені починаючи з 15 березня.