Украинки оказались вне топ-10 заключительной гонки седьмого этапа КМ по биатлону

Первый огневой рубеж без недостатков из украинок смогла пройти только Юлия Джима, которая держалась у первой десятки. Зато по одному промаху от сестер Семеренко привели к их месту в заключительном третьем десятке. Идеальный второй огневой рубеж лежа позволил Джиме подняться на 9-ю строчку, Валентине и Вите Семеренко подтянуться на 15 и 18 места соответственно.

Неудачная стрельба на заключительном промежутке гонки (по 2 не закрытые мишени) привели к потере высоких позиций Джимы (2) и Вали Семеренко (3) — 14 и 22 места соответственно.

Зато чистая стрельба позволила Вите Семеренко стать 17-й (3) +1:46,0 мин.

Победительницей стала немка Ванесса Хинц (0) 35:47.9 мин. “Серебро” выиграла итальянка Лиза Виттоцци (1) +13,5 сек, “бронза” у француженки Бесконд (1) +16,8 с.

Добавим, что восьмой этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене начиная с 15 марта.