Українка тріумфувала на Підсумковому тенісному Мастерсі серед юніорів

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Представниця України Марта Костюк здобула перемогу над словенкою Кайе Юван у фіналі Підсумкового Мастерсу ITF серед юніорів, який відбувся у Ченду (Китай), повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

Почала матч українка не дуже вдало, програвши два гейми на своїй подачі, але один брейк, що не давало словенці піти у великий відрив. Другий брейк Костюк повернула у восьмому геймі, відігравшись з рахунку 2:4, потім взяла свою подачу і вперше вийшла вперед 5:4, а на подачі суперниці в наступному геймі українка реалізувала перший же сетбол – 6:4.

На початку другого сету тенісистки захистили гейм на своїй подачі, після чого обмінялися сухими брейками. У наступних трьох геймах українка програла Юван всього один розіграш (на її подачі). Юван скоротила рахунок, вигравши всі свої чотири розіграші, але в наступному геймі, програючи 0:3, українка подала перший ейс в матчі, змусила двічі помилитися словенку і ударом навиліт завершила зустріч – 6:3.

"Я просто намагалася грати кожен розіграш як новий, і не важливо який рахунок на табло. У другому сеті я вела 5:2, потім програла чотири очки поспіль, а потім ще два на своїй подачі і подумала: "О, зараз буде 5:4 і її подача". Я була трохи розгублена, але намагалася залишатися сконцентрованою на своїй подачі, тому що це було найголовнішим", - заявила переможниця турніру.

Варто відзначити, що по ходу турніру в Китаї, на якому 15-річна киянка, була наймолодшою учасницею цих змагань, провела п'ять матчів, не програвши жодного сету своїм суперницям.

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