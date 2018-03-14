Українка Шишкова виборола четверту медаль на зимовій Паралімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Спринтерським заїздом серед жінок з вадами зору підбігла до завершення програма лижних гонок п'ятого змагального дня Паралімпійських зимових ігор, передає УНН.
Українка Оксана Шишкова виборола “бронзову” медаль, поступившись чемпіонці в даній дисципліні білорусці Світлані Саханенка (4:29,9 хв) 15,7 секундами . “Срібну” нагороду завоювала нейтральна паралімпійська атлетка Міхайліна Лисова +14,1 с.
Інша паралімпійська спортсменка з України Ольга Прилуцька вдало пройшла кваліфікаційні перегони, але не подолала півфінальний бар’єр турніру.
Варто зазначити, що раніше на Паралімпіаді у Південній Кореї Шишкова вигравала “золоту” і “срібну” нагороду у біатлоні та “срібну” нагороду у лижній гонці на 15 км та є лідером “жовто-блакитної” команди за кількістю виборених медалей.