Украинка Шишкова завоевала четвертую медаль на зимней Паралимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Спринтерским заездом среди женщин с проблемами зрения подошла к завершению программа лыжных гонок пятого соревновательного дня Паралимпийских зимних игр, передает УНН.
Украинка Оксана Шишкова завоевала “бронзовую” медаль, уступив чемпионке в данной дисциплине белоруске Светлане Саханенко (4:29,9 мин) 15,7 секунды. “Серебряную” награду завоевала нейтральная паралимпийская атлетка Михайлина Лысова +14,1 с.
Другая паралимпийская спортсменка из Украины Ольга Прилуцкая удачно прошла квалификационные гонки, но не преодолела полуфинальный барьер турнира.
Стоит отметить, что ранее на Паралимпиаде в Южной Корее Шишкова выигрывала “золотую” и “серебряную” награду в биатлоне и “серебряную” награду в лыжной гонке на 15 км и является лидером “желто-голубой” команды по количеству завоеванных медалей.