Українка К.Завацька стала переможницею турніру ITF у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. 17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала переможницею турніру ITF у Больє-сюр-Мер (Франція), передає УНН з посиланням на НОК України.
"17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала переможницею турніру ITF у Больє-сюр-Мер (Франція), перегравши у фіналі першу ракетку турніру Ольгу Даніловіч з Сербії з результатом 2:1 (4:6, 6:3, 6:0)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, тенісистка М.Костюк встановила персональний рекорд у світовому рейтингу.