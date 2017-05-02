Українка К.Завацька стала переможницею турніру ITF у Франції

"17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала переможницею турніру ITF у Больє-сюр-Мер (Франція), перегравши у фіналі першу ракетку турніру Ольгу Даніловіч з Сербії з результатом 2:1 (4:6, 6:3, 6:0)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, тенісистка М.Костюк встановила персональний рекорд у світовому рейтингу.