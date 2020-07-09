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Україні потрібно спростити процедуру набору суддів - Геращенко

Україні потрібно спростити процедуру набору суддів - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що Україні потрібно спростити процедуру набору суддів, так як за сьогоднішньою процедурою всі вакансії доведеться витратити 10 років. Про це він повідомив під ефіру на телеканалі ZIK, передає УНН.

“Нам потрібно спростити процедуру набору суддів, на сьогодні вона настільки складна, якщо ми такими темпами будемо заповнювати вакансії, на це піде 10 років. Від суддів залежить маса рішень, судді виносять на рік 5-6 млн рішень в рік по всій країні, поганих рішень, які потрапляють на телеканали — їх кілька сотень і більшість рішень правильні”, — заявив він.

Нагадаємо, 22 червня, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект № 3711, поданий Президентом Зеленським, про внесення змін до законодавства про діяльність Верховного Суду і органів суддівського управління.

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