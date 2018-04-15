Українець Зінченко достроково став чемпіоном Англії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Домашня поразка “Манчестер Юнайтед” від “Вест Бромвіч Альбіон” (0:1) оформила “Манчестер Сіті” дострокове чемпіонське звання в Англійській Прем’єр-лізі, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Тепер команда Олександра Зінченка, який провів в АПЛ необхідну для отримання чемпіонської медалі кількість матчів, стала недосяжною для конкурентів. У “городян” — 33 поєдинки й 87 очок, у “МЮ”, який іде другим, — така ж кількість матчів і 71 пункт.
Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі “Манчестер Сіті” 13 матчів (сім — у Прем’єр-лізі).
Нагадаємо, що Зінченко у нинішній кампанії також відзначився і дебютною грою за “МС” у Лізі чемпіонів.