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Українець Зінченко достроково став чемпіоном Англії з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Домашня поразка “Манчестер Юнайтед” від “Вест Бромвіч Альбіон” (0:1) оформила “Манчестер Сіті” дострокове чемпіонське звання в Англійській Прем’єр-лізі, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

Тепер команда Олександра Зінченка, який провів в АПЛ необхідну для отримання чемпіонської медалі кількість матчів, стала недосяжною для конкурентів. У “городян” — 33 поєдинки й 87 очок, у “МЮ”, який іде другим, — така ж кількість матчів і 71 пункт.

Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі “Манчестер Сіті” 13 матчів (сім — у Прем’єр-лізі).

Нагадаємо, що Зінченко у нинішній кампанії також відзначився і дебютною грою за “МС” у Лізі чемпіонів.

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