Українець виграв друге "золото" на Кубку Європи з фристайлу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У фінському місті Рука з 1 по 2 грудня тривав етап Кубка Європи з фрістайлу на якому виступив українець Олександр Абраменко, інформує УНН з посиланням на НОК України.
За 2 стрибки українець зумів набрати суму 230,62 очки. Абраменко залишив позаду кращого новачка 2016-го року Льюїса Ірвінга з Канади і росіянина Іллю Бурова.
Примітно, Абраменко пропускав минулий сезон через травму коліна.
Зауважимо, що наступний етап Кубку світу з фрістайлу запланований на 16 грудня в Китаї.
Як повідомляв УНН, Абраменко також завоював золоту медаль в рамках першого виступу на Кубку Європи.