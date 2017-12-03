Українець виграв друге "золото" на Кубку Європи з фристайлу

За 2 стрибки українець зумів набрати суму 230,62 очки. Абраменко залишив позаду кращого новачка 2016-го року Льюїса Ірвінга з Канади і росіянина Іллю Бурова.

Примітно, Абраменко пропускав минулий сезон через травму коліна.

Зауважимо, що наступний етап Кубку світу з фрістайлу запланований на 16 грудня в Китаї.

Як повідомляв УНН, Абраменко також завоював золоту медаль в рамках першого виступу на Кубку Європи.