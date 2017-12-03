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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9619 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 22558 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100534 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110211 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130785 просмотра

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10 марта, 11:47 • 106585 просмотра

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10 марта, 09:12 • 108195 просмотра

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Украинец выиграл второе "золото" на Кубке Европы по фристайлу

Украинец выиграл второе "золото" на Кубке Европы по фристайлу

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В финском городе Рука с 1 по 2 декабря проходил этап Кубка Европы по фристайлу на котором выступил украинец Александр Абраменко, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

За 2 прыжки украинец сумел набрать сумму 230,62 очка. Абраменко оставил позади лучшего новичка 2016 года Льюиса Ирвинга из Канады и россиянина Илью Бурова.

Примечательно, Абраменко пропускал прошлый сезон из-за травмы колена.

Заметим, что следующий этап Кубка мира по фристайлу запланирован на 16 декабря в Китае.

Как сообщал УНН, Абраменко также завоевал золотую медаль в рамках первого выступления на Кубке Европы.

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