Украинец выиграл второе "золото" на Кубке Европы по фристайлу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В финском городе Рука с 1 по 2 декабря проходил этап Кубка Европы по фристайлу на котором выступил украинец Александр Абраменко, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
За 2 прыжки украинец сумел набрать сумму 230,62 очка. Абраменко оставил позади лучшего новичка 2016 года Льюиса Ирвинга из Канады и россиянина Илью Бурова.
Примечательно, Абраменко пропускал прошлый сезон из-за травмы колена.
Заметим, что следующий этап Кубка мира по фристайлу запланирован на 16 декабря в Китае.
Как сообщал УНН, Абраменко также завоевал золотую медаль в рамках первого выступления на Кубке Европы.