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Українець став призером відкритого чемпіонату Іраку з шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Український гросмейстер Костянтин Тарлєв став бронзовим призером 6-го відкритого чемпіонату Іраку, інформує УНН з посланням на спільноту “Українські шахи”.

Харків’янин набрав 6,5 очка з 9-ти можливих, поділив 3-8 місця, але мав найкращий додатковий коефіцієнт.

Окрім того, киянка Маргарита Новікова стала найкращою серед жінок — 5 очок (25-те загальне місце).

Відзначимо також, що до першої десятки пробився вихованець української шахової школи Вадим Малахатько (Бельгія) — 6 очок і 9 місце.

Додамо, що в чемпіонаті брали участь 62 спортсмени.

Як повідомляв УНН, гросмейстер Бернадський у березні виборював нагороду на турнірі в Ірані.

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