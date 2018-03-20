Українець став призером відкритого чемпіонату Іраку з шахів

Харків’янин набрав 6,5 очка з 9-ти можливих, поділив 3-8 місця, але мав найкращий додатковий коефіцієнт.

Окрім того, киянка Маргарита Новікова стала найкращою серед жінок — 5 очок (25-те загальне місце).

Відзначимо також, що до першої десятки пробився вихованець української шахової школи Вадим Малахатько (Бельгія) — 6 очок і 9 місце.

Додамо, що в чемпіонаті брали участь 62 спортсмени.

Як повідомляв УНН, гросмейстер Бернадський у березні виборював нагороду на турнірі в Ірані.