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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22318 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 28872 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74446 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80300 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102556 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109557 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116788 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Украинец стал призером открытого чемпионата Ираке по шахматам

Украинец стал призером открытого чемпионата Ираке по шахматам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинский гроссмейстер Константин Тарлёв стал бронзовым призером 6-го открытого чемпионата Ираке, передает УНН со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы”.

Харьковчанин набрал 6,5 очка из 9-ти возможных, разделил 3-8 места, но имел лучший дополнительный коэффициент.

Кроме того, киевлянка Маргарита Новикова стала лучшей среди женщин — 5 очков (25-е общее место).

Отметим также, что в первую десятку пробился воспитанник украинского шахматной школы Вадим Малахатько (Бельгия) — 6 очков и 9 место.

Добавим, что в чемпионате участвовали 62 спортсмена.

Как сообщал УНН, гроссмейстер Бернадский в марте боролся награду на турнире в Иране.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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