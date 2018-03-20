Украинец стал призером открытого чемпионата Ираке по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинский гроссмейстер Константин Тарлёв стал бронзовым призером 6-го открытого чемпионата Ираке, передает УНН со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы”.
Харьковчанин набрал 6,5 очка из 9-ти возможных, разделил 3-8 места, но имел лучший дополнительный коэффициент.
Кроме того, киевлянка Маргарита Новикова стала лучшей среди женщин — 5 очков (25-е общее место).
Отметим также, что в первую десятку пробился воспитанник украинского шахматной школы Вадим Малахатько (Бельгия) — 6 очков и 9 место.
Добавим, что в чемпионате участвовали 62 спортсмена.
Как сообщал УНН, гроссмейстер Бернадский в марте боролся награду на турнире в Иране.