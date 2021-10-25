Українець став найрезультативнішим гравцем "Гран Канарії" у переможній матчі з БК "Реал"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У центральній зустрічі сьомого туру іспанського баскетбольного чемпіонату в гості до грізного мадридського "Реалу" прибула "Гран Канарія" центрового збірної України Артема Пустового, передає кореспондент УНН.
Деталі
Гості святкували перемогу із рахунком 75:70, завдавши "королівському клубу" першої поразки в чемпіонаті.
Українець Артем Пустовий вийшов на матч у стартовому складі і виявився найрезультативнішим гравцем у складі свого колективу – 14 очок (6/11 двоочкові, 2/5 штрафні) при 6 підбираннях, 3-х блок-шотах і передачі. Більше за Пустового набрав тільки центровий мадридці Уолтер Тавареш (18).
Доповнення
"Гран Канарія" виграла п'ять поєдинків при двох поразках і вийшла на третє місце із 18 команд елітного дивізіону іспанського баскетболу.