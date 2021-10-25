Украинец стал самым результативным игроком "Гран Канарии" в победной матче с БК "Реал"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В центральной встрече седьмого тура испанского баскетбольного чемпионата в гости к грозному мадридского "Реала" прибыла "Гран Канария" центрового сборной Украины Артема Пустового, передает корреспондент УНН.
Детали
Гости праздновали победу со счетом 75:70, нанеся “королевскому клубу” первое поражение в чемпионате.
Украинец Артем Пустовой вышел на матч в стартовом составе и оказался самым результативным игроком в составе своего коллектива — 14 очков (6/11 двухочковые, 2/5 штрафные) при 6 подборах, 3-х блок-шотах и передачи. Больше Пустового набрал только центровой мадридцы Уолтер Тавареш (18).
Дополнение
“Гран Канария” выиграла пять поединков при двух поражениях и вышла на третье место с 18 команд элитного дивизиона испанского баскетбола.