Українець став чемпіоном світу з плавання серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Український плавець Владислав Бухов приніс Україні першу нагороду юніорського чемпіонату світу з плавання, який проходить у Будапешті, повідомляє УНН з посиланням на ФПУ.
У супер спринті на 50 метрів вільним стилем Бухов продемонстрував переможний час 22,13 с, та виборов золоту медаль. Найближчого конкурента — американця Девіда Кьортіса, він обігнав на одну соту секунди.
Примітно, що Кьортіс був лідером впродовж попередніх та у півфінальних запливах на чемпіонаті Світу серед юніорів.
У цьому ж фіналі на 50 метрів вільним стилем наш Ілля Лінник посів 6 місце з результатом 22,53 с.
Окрім того додамо, що у півфінальному запливі Бухову вдалося встановити юнацький рекорд України — 22,09 с.