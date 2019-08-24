Украинец стал чемпионом мира по плаванию среди юниоров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинский пловец Владислав Бухов принес Украине первую награду юниорского чемпионата мира по плаванию, который проходит в Будапеште, сообщает УНН со ссылкой на ФПУ.
В супер спринте на 50 метров вольным стилем Бухов продемонстрировал победный время 22,13 сек, и завоевал золотую медаль. Ближайшего конкурента — американца Дэвида Кертиса, он обогнал на одну сотую секунды.
Примечательно, что Кертис был лидером на протяжении предыдущих и в полуфинальных заплывах на чемпионате мира среди юниоров.
В этом же финале на 50 метров вольным стилем наш Илья Линник занял 6 место с результатом 22,53 с.
Кроме того добавим, что в полуфинальном заплыве Бухову удалось установить юношеский рекорд Украины — 22,09 с.