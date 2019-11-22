Українець став чемпіоном світу з джиу-джитсу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Представник України Богдан Мочульский переміг на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, який триває в Абу-Дабі (ОАЄ). Про це інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
У фіналі вагової категорії до 62 кг українець був сильнішим за француза Матьйо Жульєна. Рахунок вирішальної сутички – 17:13 на користь Мочульського. Загалом у безкомпромісній боротьбі наш земляк виграв чотири поєдинки і отримав "золото".
"Бронзу" чемпіонату світу виграла Олександра Ресецька.
Варто зазначити, що у 2017 році Мочульский переміг на Всесвітніх іграх у Вроцлаві (Польща).