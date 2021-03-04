Українець провів найрезультативніший матч в сезоні НБА

Деталі

Українець отримав місце в стартовому складі і провів на паркеті повністю першу чверть в якій зумів реалізувати два дальніх кидки, а також здійснити перехоплення.

Після великої перерви Михайлюк продовжував бомбардувати кільце суперника та набрав 17 очок (5/9 триочкових), що є його найкращим показником у нинішньому сезоні і шостим за кар’єру в НБА. Також він набрав 4 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення.

Доповнення

“Пістонс” (105:129) здобули десяту перемогу в сезоні, але як і раніше займають останнє місце в Східній конференції. У наступному матчі “Детройт” зіграє з “Нью-Йорк Нікс”.