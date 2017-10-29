Український баскетболіст встановив особистий рекорд у чемпіонаті Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В чемпіонаті Литви пройшов черговий тур в якому форвард збірної України В'ячеслав Бобров у складі БК "П'єно Жвайгждес" відзначився результативною грою, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату Литви.
Наш співвітчизник у складі "П'єно Жвайгждеса" провів на паркеті 31:48 хвилин ігрового часу, за які набрав 24 очка (7/9 - двоочкові, 2/2 - триочкові, 4/5 - штрафні), зробив 5 підбирань, віддав 3 результативні передачі, здійснив 1 перехоплення при 3 втратах і 4 персональних зауваження. Показник ефективності склав "+26".
Примітно, що очковий доробок українця став другим у матчі з "Нептунасом", який команда Боброва програла 91:97.
Відзначимо, що 24 набрані очки є рекордом Боброва в кар'єрі чемпіонату Литви.
Додамо, що в іншому поєдинку українець Владислав Коренюк допоміг "Невежису" перемогти "Летувос Рітас" 76:73. За 21:27 хвилини Коренюк заробив 8 очок і 9 підбирань.
Нагадаємо, що в одному із попередніх турів Бобров ставав найрезультативнішим гравцем поєдинку.