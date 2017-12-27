Україна звернулась до організації "Блакитний щит" щодо збереження пам'яток Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україна звернулась до міжнародної організації із захисту пам'яток культури "Блакитний щит" щодо збереження культурної спадщини в Криму. Про це на прес-конференції повідомив голова комітету ВРУ з питань культури і духовності Микола Княжицький, передає кореспондент УНН.
“Ми звернулись до організації „Блакитний щит“ — це організація, яка збирає культурні активи на територіях, де відбуваються військові дії, щодо збереження культурних пам’яток в Криму”, — повідомив М.Княжицький.
Як повідомляв УНН, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України заявило про зафіксовані факти неналежного проведення реставраційних робіт у "Ханському палаці" в анексованому Криму, що ставить під загрозу його збереження.