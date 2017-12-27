Украина обратилась в организацию "Голубой щит" по сохранению памятников Крыма

"Мы обратились в организацию "Голубой щит" - это организация, которая собирает культурные активы на территориях, где происходят военные действия, по сохранению культурных памятников в Крыму", - сообщил Н.Княжицкий.

Как сообщал УНН, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о зафиксированных фактах ненадлежащего проведения реставрационных работ в "Ханском дворце" в аннексированном Крыму, что ставит под угрозу его сохранность.