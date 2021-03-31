Україна зробила крок в напрямку приєднання до Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу підтримав проект розпорядження Президента України "Про делегацію України для участі в переговорах з Європейською Комісією щодо долучення України до участі в Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт Європа". Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"Сьогодні Кабмін підтримав проект розпорядження Президента України "Про делегацію України для участі в переговорах з Європейською Комісією щодо долучення України до участі в Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт Європа", - написав Мокан.

Деталі

Зі слів нардепа, проектом пропонується утворити делегацію України для забезпечення участі в переговорах з Європейською Комісією щодо долучення України до участі в Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" та затвердити директиви цієї делегації.

Очолюватиме делегацію міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Прийняття проекту акту забезпечить правові підстави для початку переговорного процесу щодо умов приєднання України до Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт Європи", який пропонується розпочати за ініціативою Сторони ЄС", - зазначив Мокан, додавши, що документ було прийнято із техніко-юридичними правками.

Що було раніше

Кабінет міністрів на засіданні 31 березня підтримав продовження дії угоди з урядом США про співробітництво у сфері науки та технологій.

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