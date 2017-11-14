Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 16,71 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 12 листопада зменшився до 16,717 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 9,84 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 12 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 31,48 млн куб. м, з Угорщини - 12,92 млн куб. м, з Польщі - 5,18 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 54%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.