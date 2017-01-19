Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 10,87 млрд куб. м

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 71,45 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 17 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 41,39 млн куб. м, з Польщі - 4,34 млн куб. м, з Угорщини - 2,08 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 35%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.