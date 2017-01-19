Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 10,87 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 17 січня зменшився до 10,872 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 71,45 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 17 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 41,39 млн куб. м, з Польщі - 4,34 млн куб. м, з Угорщини - 2,08 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 35%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.