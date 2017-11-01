Україна зменшила запаси газу у ПСГ до 16,87 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 30 жовтня зменшився до 16,877 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 23,01 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 30 жовтня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 18,84 млн куб. м, з Угорщини - 13,17 млн куб. м, з Польщі - 3,95 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 54%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.