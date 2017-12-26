Україна зменшила запаси газу у ПСГ до 14,98 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 24 грудня зменшився до 14,989 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 53,00 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 24 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 21,24 млн куб. м, з Угорщини - 4,89 млн куб. м, з Польщі - 5,17 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 48%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, українці зменшили споживання газу за 11 місяців майже на 5%.