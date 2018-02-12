Україна зібрала у 2017 році 2 млн тонн плодів та ягід
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Урожай плодів та ягід у 2017 році сягнув 2 млн тонн, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.
“Український урожай плодів та ягід у 2017 році склав 2 млн тонн з 194 тисяч га при врожайності 105,2 ц/га”, — сказано у повідомленні.
Із них:
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- зерняткових — 1,25 млн тонн з 104,4 тис. га при врожайності 119,4 ц/га;
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- кісточкових — 563,9 тис. тонн з 60,6 тис. га при врожайності 92,8 ц/га;
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- ягід — 126,8 тис. тонн з 19,9 тис. га при врожайності 63,2 ц/га;
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- горіхів — 108,6 тис. тонн з 13,5 тис. га при врожайності 80,5 ц/га.
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При цьому зазначається, що серед зерняткових культур найбільше було зібрано яблук — 1,08 млн тонн з 91 тис. га при врожайності 118,6 ц/га.
Серед кісточкових: вишні — 172 тис. тонн з 19,8 тис. га при врожайності 86,6 ц/га та сливи — 200 тис. тонн з 17,8 тис. га при врожайності 109,9 ц/га.
З ягідних культур: суниці та полуниці — 55 тис. тонн з 7,8 тис. га при врожайності 68,6 ц/га.
Також, минулого року було зібрано 403,3 тис. тонн винограду з 40,3 тис. га при врожайності 100 ц/га.
Нагадаємо, за даними відділу Агрометеорології Українського гідрометцентру цьогорічному врожаю фруктів нічого не загрожує.