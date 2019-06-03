Україна здобула медаль ЧЄ з академічного веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Українська збірна завоювала медаль чемпіонату Європи з академічного веслування в Люцерні (Швейцарія), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію академічного веслування України.
Жіночий екіпаж четвірки парної у складі Анастасії Коженкової, Євгенії Довгодько, Яни Дементьєвої та Дарини Верхогляд відзначився здобуттям “бронзи”.
Наші спортсменки на 2,13 с відстали від переможниць — Німеччини. Срібними призерками стала команда Нідерландів (+0,39 с).
Примітно, що українська чоловіча четвірка посіла четвертий рядок, відставши від третьої сходинки на 1,35 с (Німеччини).