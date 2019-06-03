Украина получила медаль ЧЕ по академической гребле

Женский экипаж четверки парной в составе Анастасии Коженковой, Евгений Довгодько, Яны Дементьевой и Дарьи Верхогляд отличился получением “бронзы”.

Наши спортсменки на 2,13 с отстали от победительниц — Германии. Серебряными призерами стала команда Нидерландов (+0,39 с).

Примечательно, что украинская мужская четверка заняла четвертую строчку, отстав от третьей строчки на 1,35 с (Германии).