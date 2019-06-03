Украина получила медаль ЧЕ по академической гребле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинская сборная завоевала медаль чемпионата Европы по академической гребле в Люцерне (Швейцария), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию академической гребли Украины.
Женский экипаж четверки парной в составе Анастасии Коженковой, Евгений Довгодько, Яны Дементьевой и Дарьи Верхогляд отличился получением “бронзы”.
Наши спортсменки на 2,13 с отстали от победительниц — Германии. Серебряными призерами стала команда Нидерландов (+0,39 с).
Примечательно, что украинская мужская четверка заняла четвертую строчку, отстав от третьей строчки на 1,35 с (Германии).