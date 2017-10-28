Україна збільшить внесок на програму ЄС "Горизонт 2020" на 9%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Україна планує сплатити 7,035 млн євро членського внеску у 2018 році у межах участі у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020", що на 9% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомили УНН в управлінні з питань інформаційної політики та комунікацій Міністерства освіти і науки України.
"Запланований членський внесок на 2018 рік складає 7,035 млн євро", - зазначили у МОН.
При цьому, у відомстві поінформували, що для участі у програмі "Горизонт 2020" Україна сплатила членські внески у 2016 році на рівні 6,058 млн євро, у 2017 – 6,450 млн євро.
У МОН пояснили, що членський внесок розраховується на кожен рік з урахуванням коефіцієнту пропорційності, що встановлюється шляхом співвідношення між валовим внутрішнім продуктом України та сумою валового внутрішнього продукту 28 держав-членів Європейського Союзу.
Нагадаємо, у 2015 році Україна стала асоційованим членом рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020".
"Горизонт 2020" – це найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій з загальним бюджетом близько 80 млрд євро, розрахована на 2014 – 2020 роки.
Як повідомляв УНН, Європейською комісією профінансовано чотири українських стартапи у межах програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" на загальну суму близько 1,4 млн євро.