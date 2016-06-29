Україна збільшила запаси газу в ПСГ за добу на 0,06%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на вечір 28 червня збільшився на 0,06% за добу - до 9,646 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).
За останніми даними GSE, протягом доби в ПСГ України було закачано 19,94 млн куб. м газу.
При цьому обсяг газу у ПСГ України за добу зменшився на 1,00 млн куб. м.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 31,17%.
Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.