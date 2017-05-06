Україна збільшила запаси газу у ПСГ до 8,6 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 4 травня збільшився до 8,624 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 58,93 млн куб. м газу.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 0,01 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 4 травня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 31,28 млн куб. м, з Польщі - 1,14 млн куб. м, з Угорщини - 2,34 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 27%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, у січні-квітні Україна збільшила транзит газу до Європи на 22,5%.